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«Глаз Бохайского залива» признан самым эффектным колесом обозрения

Источник:
Sibnet.ru
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«Глаз Бохайского залива», расположенный в китайском городе Вэйфан, признан самым эффектным, футуристичным и высокотехнологичным колесом обозрения в мире, пишет газета «Жэньминь жибао» со ссылкой на экспертов.

Главная особенность этого грандиозного аттракциона заключается в том, что оно безосевое. Оно не имеет ни оси, спиц. Благодаря чему выглядит так, словно парит в воздухе. Эффект добавляет и то, что колесо стоит прямо на мосту через реку Байланг.

Впечатляют и размеры сооружения. Высота составляет 145 метров — это на 10 метров выше знаменитого «Лондонского глаза». Вес конструкции — порядка 5 тысяч тонн.

На ободе закреплено 36 кабинок, каждая из которых вмещает до 10 человек. Полный оборот колесо совершает за 30 минут.

Самое высокое кольцо обозрения в мире «Айн Дубай», расположенное в ОАЭ. Его высота — 250 метров. Аттракцион расположен на искусственном острове Блувотерс. Один оборот занимает 38 минут, а каждая из 48 кабин может вместить до 40 человек.

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