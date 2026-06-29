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Перекупщики в Иркутске пытались продать бензин по 250 руб. за литр

Источник:
Sibnet.ru
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Канистры с бензином в багажнике у перекупщика
Фото: © ГУ МВД России по Иркутской области

Иркутские полицейские за сутки пресекли четыре факта перепродажи топлива по кратно завышенным ценам, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, в одном случае торговля велась рядом с территорией АЗС, еще в трех — через интернет. Местный житель разместил на одной из онлайн-площадок объявление о продаже топлива по цене 250 рублей за литр. По объявлению на «сделку» приехали оперативники.

На нарушителей составлены нарушителя административные протокол о привлечении к ответственности по статье 14.1 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), штраф для граждан — 2,5 тысячи рублей).

С 28 июня на территории Иркутской области действует режим ЧС из-за ситуации с топливом. На АЗС сети «Роснефть» были введены ограничения на отпуск топлива физическим лицам до 50 л в сутки на один автомобиль за одну заправку. Другие АЗС могут устанавливать ограничение меньше этого объема. Кроме того, запрещается продажа топлива в любые емкости, кроме автомобильного бака.

После введения режима повышенной готовности попытка обойти требования губернатора региона и заправить топливо в канистры ведет к административной ответственности в соответствии с пунктом 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности). Штраф для граждан — до 30 тысяч рублей.

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ЧП #Криминал #Иркутск #Недра и ТЭК #Торговля
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