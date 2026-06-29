Семь человек заподозрили в жестком убийстве студента в Омске

Тело студента, пропавшего на прошлой неделе в Омске, обнаружено на заброшенной территории. Задержаны семь человек, подозреваемых в его убийстве, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным полиции, 21 июня поступило сообщение о том, что студент одного из местных вузов ушел из дома и не вернулся. Предварительно установлено, что на омича напала группа из семи человек в возрасте 22-24 лет, которые были с ним знакомы.

По данным следствия, злоумышленники готовились к убийству. Они заранее купили скотч, пакеты и перчатки, а также обеспечили себе алиби. Всех семерых подозреваемых поместили в изолятор временного содержания.

Обвиняемые в убийстве омского студента специально приехали в город из других регионов для совершения преступления, сообщила ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова. По ее словам, злоумышленники познакомились с жертвой в интернете.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (часть 2 статьи 105 УК РФ). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.