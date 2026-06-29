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Путин пообещал вернуть бензин на заправки

Источник:
Sibnet.ru
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АЗС без топлива
Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин пообещал вернуть бензин на заправки с помощью увеличения выпуска систем ПВО и доставить его в Крым по суше и по морю.

Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину признал, что наблюдается определенный дефицит топлива, но он «не критический». Стенограмма опубликована на сайте Кремля. 

«Первая задача — это быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО. Постоянно совершенствовать их…» — сказал Путин.

По его словам, все эти средства защиты у России есть, вопрос только в скорости наращивания их производства и поставки в войска либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры.

«Понятно, что нужно делать для того, чтобы обеспечить нормальное снабжение, избавиться от этого временно возникшего дефицита. Это нужно быстрее выходить из ремонтов, нужно наладить необходимый объем импорта и, как я уже сказал, прикрывать эти объекты надежно», — назвал вторую задачу президент.

По данным на 28 июня, дефицит бензина и дизеля фиксируется почти во всех регионах, включая Москву и Подмосковье. По данным Reuters, на фоне атак украинских беспилотников на НПЗ производство бензина в России в июне сократилось примерно на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а нехватка топлива достигла 20% от внутреннего потребления.

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