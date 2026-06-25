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Ипотечному рынку предрекли перезагрузку

Источник:
Sibnet.ru
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Двери Алмаз
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Рынок льготных программ ожидает перезагрузка, спрогнозировал директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи.

Доля субсидируемых программ в ближайшее время будет сокращаться — из-за вносимых изменений в условия семейной ипотеки, сказал эксперт на мероприятии Domclick Digital Day в Самаре.

По оценке Лейпи, это приведет к временному охлаждению спроса и снижению объемов выдач. Однако он рассчитывает, что с сентября Сбербанк выйдет на объем выдач более 270 миллиардов рублей в месяц с пиком в декабре, когда показатель превысит 330 миллиардов.

В зависимости от того, какие новые параметры выдач семейной ипотеки утвердит правительство, объемы выдач по программе могут сократиться на 7–20%. Одновременно ожидается оживление рыночной ипотеки после продолжительного спада, вызванного высокой ключевой ставкой.

Объемы выданной рыночной ипотеки в 2026 году почти в четыре раза превысили показатели первой половины 2025 года. Базовая ипотека постепенно возвращает себе статус основной ипотечной программы, во второй половине 2026 года ее позиции продолжат укрепляться.

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