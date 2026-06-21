Британия разработала ракеты большой дальности для Украины

Великобритания провела на Гебридских островах испытания новых ракет большой дальности, которые будут поставлены на Украину, пишет газета The Telegraph со ссылкой на военные источники.

Британские ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 300 миль (483 километров) и нести боеголовку массой 250 килограммов, сообщили источники.

Минобороны Британии поручило оборонным компаниям разработать ракеты, способные развивать скорость более 600 километров час. Стоимость одной ракеты — около 400 тысяч фунтов стерлингов. Скорость производства — 20 ракет в месяц.



Во время испытаний ракет все системы работали исправно, за исключением «некоторых незначительных технических неполадок», отметили источники. Власти Британии рассчитывают поставить Украине первую партию новых ракет в течение года.