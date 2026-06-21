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Британия разработала ракеты большой дальности для Украины

Источник:
The Telegraph
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Флаг Британии
Фото: Prabhu Jay - User: (WT-shared) Prabhupj из wts викигид

Великобритания провела на Гебридских островах испытания новых ракет большой дальности, которые будут поставлены на Украину, пишет газета The Telegraph со ссылкой на военные источники.

Британские ракеты смогут поражать цели на расстоянии более 300 миль (483 километров) и нести боеголовку массой 250 килограммов, сообщили источники.

Минобороны Британии поручило оборонным компаниям разработать ракеты, способные развивать скорость более 600 километров час. Стоимость одной ракеты — около 400 тысяч фунтов стерлингов. Скорость производства — 20 ракет в месяц.

Во время испытаний ракет все системы работали исправно, за исключением «некоторых незначительных технических неполадок», отметили источники. Власти Британии рассчитывают поставить Украине первую партию новых ракет в течение года.

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Оборона #Военная политика #Оружие
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c2h5oh76

зай, подтверди свои слова пруфами, когда Иран агрессировал? ты не путаешь с израилем, катаром, янки или...

Nik3316

без США от Израиля останется только название...

pepelmetal

Иранцам пора бы понять, что асашайцам верить нельзя! Ну а репарации в виде 300 лярдов взять нужно и требовать...

c2h5oh76

теперь беня вытер ноги об трумпа, вот это победители