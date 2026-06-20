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Женщина в Новосибирской области нашла «волчье молоко». ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Жительница Новосибирской области случайно наткнулась в лесу на «волчье молоко», находка напугала женщину.

Ликогала древесинная
Фото: © vk.com/wall-228475138_48275

Сибирячка написала в соцсети «ВКонтакте», что потрогала странный шарообразный организм на гниющей древесине бревне, а после возвращения домой прочитала пугающие легенды об этом редком розовом создании.

Считается, что споры «волчьего молока» содержат возбудителей опасных заболеваний, а сам он в случае заражения якобы способен развиваться внутри человеческого организма в паразитарном виде.

На самом деле эти слухи не имеют научного подтверждения. «Волчье молоко» — народное название ликогалы древесинной. Многие считают это создание грибом, однако в реальности это слизевик.

Эти организмы занимают промежуточное положение между грибами и простейшими. В частности, они способны медленно перемещаться по субстрату. Для человека «волчье молоко» полностью безопасно.

Живут слизевики на гнилой древесине и пнях, узнать их можно по характерному розовому соку, выступающему при повреждении.

SIBNET.RU В MAX



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