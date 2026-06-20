НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Приняты правила передачи иностранцам генетических данных россиян

Источник:
Sibnet.ru
96 0
Криминалисты
Фото: © Sibnet.ru

Правительство утвердило правило передачи генетических данных россиян за пределы страны, соответствующие постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, передача генетических данных физическими и юридическими лицами, имеющими медицинскую лицензию, без соответствующего разрешения будет допускаться в случаях оказания медицинской помощи конкретному пациенту.

В случае с передачей генетических данных, полученных в ходе проведения популяционных генетических или иммунологических исследований, потребуется решение межведомственной комиссии. Такая передача будет осуществляться только в исключительных случаях.

Изменения вносятся в федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» и вступят в силу с 1 сентября 2026 год.

Еще по теме
Новый ГОСТ по уборке помещений заработает в России
Профессия писателя появится в России
Расторжение договоров с мобильными операторами усложнили
Разрешение россиянам самим ремонтировать дороги внесли в Госдуму
смотреть все
Жизнь #Законы
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Заглушенные Россией спутники Starlink получили необратимые повреждения
Метеорологи объявили о наступлении Эль-Ниньо
АвтоВАЗ предложил модели на замену «ГАЗелей-скорых»
Командующий люфтваффе пригрозил ударом по Калининграду
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему одни люди стареют быстрее других
Кто такие люди-нарциссы
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Стоит ли возвращаться к бывшим
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
36
Российский фрегат открыл предупредительный огонь в Ла‑Манше
34
Более 190 беспилотников атаковали Московский регион
26
Украинские дроны снова достигли Московского НПЗ
25
Путин назначил дату выборов в Госдуму
25
Страны G7 договорились увеличить поставки оружия Украине