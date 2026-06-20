Приняты правила передачи иностранцам генетических данных россиян

Правительство утвердило правило передачи генетических данных россиян за пределы страны, соответствующие постановление опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, передача генетических данных физическими и юридическими лицами, имеющими медицинскую лицензию, без соответствующего разрешения будет допускаться в случаях оказания медицинской помощи конкретному пациенту.

В случае с передачей генетических данных, полученных в ходе проведения популяционных генетических или иммунологических исследований, потребуется решение межведомственной комиссии. Такая передача будет осуществляться только в исключительных случаях.

Изменения вносятся в федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» и вступят в силу с 1 сентября 2026 год.