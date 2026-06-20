Из чего делают лимонную кислоту

Консервировать, очищать и много чего еще умеет лимонная кислота — один из основных элементов в промышленности. Несмотря на название, в наши дни для ее получения используют не лимоны, а грибы.

Впервые лимонную кислоту выделил шведский аптекарь в 1784 году из сока недозревшего плода лимона. До начала первой трети XX века продукт действительно получали из цитрусовых, но процесс был крайне неэффективным: из тонны лимонов выходило всего 25 килограммов лимонной кислоты.

В современном производстве участвует плесневый гриб Aspergillus niger. Он питается мелассой (побочным продуктом производства сахара из тростника или свеклы) или крахмалсодержащим сырьем, например, кукурузой.



Лимонная кислота — та самая добавка Е330. В природе содержится в цитрусовых (лимоны, лаймы, апельсины), ягодах (малина, клюква, черная смородина) и некоторых овощах (томаты).

Этот процесс происходит в огромных стальных емкостях (ферментерах) при температуре около 30 градусов Цельсия. За 5-7 суток, при постоянной аэрации и перемешивании, гриб съедает сахар и превращает его в лимонную кислоту.

Полученную жидкость фильтруют, отделяя мицелий гриба (его могут использовать как корм скоту). Затем к раствору добавляют известковое молоко (гидроксид кальция). Происходит химическая реакция, в результате которой выпадает осадок — нерастворимый цитрат кальция.

Осадок цитрата кальция обрабатывают серной кислотой. В итоге образуются два вещества: раствор лимонной кислоты и осадок гипса (сульфата кальция). Гипс отфильтровывают, а раствор лимонной кислоты подвергают финальной очистке активированным углем, упаривают и кристаллизуют.



Китай производит три четверти мировой лимонной кислоты. В России был единственный завод, расположенный в Белгороде. Он закрылся в 2017 году. Сейчас строят новый в Воронеже.

У традиционного способа есть недостаток: на одну тонну лимонной кислоты образуется примерно две тонны гипса, который сложно утилизировать. Сейчас разрабатывают и внедряют новые методы. Например, в России предложили использовать специальные мембраны и электродиализ.