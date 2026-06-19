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ФАС назвала фейком рост тарифов ЖКХ с 1 июля

Источник:
Sibnet.ru
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Митинг против повышения тарифов ЖКХ, 5 августа 2019 года
Фото: © Sibnet.ru

Информация о росте тарифов на коммунальные услуги с 1 июля 2026 года не соответствуют действительности, сообщила Федеральная антимонопольная служба.

«Ежегодная индексация тарифов пройдет с 1 октября, а уровень их изменений не превысит установленный распоряжением правительства РФ», — говорится в сообщении ФАС.

Служба подчеркнула, что проконтролирует процесс установления тарифов в регионах, и в случае нарушений будет исключать необоснованно заложенные средства.

Индексацию тарифов ЖКХ в прошлые годы действительно проводили в июле. Но в 2026 году вторая индексация по распоряжению правительства РФ перенесена на 1 октября. Повышение составит от 8% до 22% в зависимости от региона.

Первая индексация состоялась 1 января 2026 года. По всей стране коммунальные услуги подорожали на 1,7%.

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Экономика #Деньги #Квадраты
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