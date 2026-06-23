Самое уродливое здание планеты. ФОТО

Здание Бостонской мэрии в США считается самым уродливым строением в мире — оно заняло первое место в соответствующем рейтинге, составленном по итогам голосования на сайте «Виртуальный турист».

Сооружение находится в центре Бостона, в нем размещаются городские органы самоуправления. Его построили в 1968 году в стиле брутализма по экспериментальному проекту архитекторов Герхарда Каллмана, Майкла Маккиннелла и Эдварда Ноулза.

Авторы необычного проекта вдохновлялись знаменитым монастырем Ла-Туретт во Франции, созданным легендарным архитектором Ле Корбюзье. Монолитное здание из бетона разделено на три секции, всего в нем девять этажей.

Фасад здания отражает городскую иерархию — нижний ярус открыт для граждан, средний бетонный уровень занят кабинетами чиновников, а нависающая верхняя часть отдана под залы заседаний и офис мэра.

Сразу после открытия сооружение стали критиковать из-за мрачного вида — за огромные бетонные блоки и серые фасады его сравнивали с бункером или склепом. Из-за народной нелюбви власти Бостона неоднократно предлагали снести комплекс.

Однако здание после общественных обсуждений решили сохранить в качестве исторического памятника брутального модернизма. Чтобы сделать сооружение более дружелюбным, прилегающую площадь засадили деревьями, также была улучшена система освещения.