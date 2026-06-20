Защищают ли шторы от жары и какие

Воздух в квартире будет прохладнее, если занавесить окно шторами, это один из самых простых способов пережить жару без кондиционера. Главный принцип — не пускать солнечные лучи в комнату, создавая барьер на окне.

Шторы не охлаждают воздух. Они уменьшают количество солнечной энергии, попадающей в помещение. Также между шторой и окном образуется пространство, которое действует как изолятор, не давая теплу конвекцией распространяться по комнате.

В случае с простыми тканями лучше помогут светлые шторы. Светлые поверхности отражают больше солнечного цвета, чем темные. Последние его поглощают и сами нагреваются, отдавая тепло в комнату.

Шторы-блэкаут работают лучше, независимо от цвета. Несмотря на то, что черный цвет притягивает свет, тепловая энергия остается на волокнах, обращенных к улице, не проникая внутрь. На настоящей ткани блэкаут нанесено специальное акриловое или металлизированное напыление, отражающее свет.

С закрытыми шторами температура в комнате может быть ниже на 2-5 градусов, чем без них. Наибольший эффект получается, когда занавески закрыты заранее, до того как солнце начало светить в окно.

Дополнение ко шторам — светоотражающая (зеркальная) пленка на стекле. Она не затемняет комнату так сильно, как плотные ткани, но при этом может отражать до 80% теплового излучения.