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Защищают ли шторы от жары и какие

Источник:
Sibnet.ru
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Шторы блэкаут
Фото: © Sibnet.ru

Воздух в квартире будет прохладнее, если занавесить окно шторами, это один из самых простых способов пережить жару без кондиционера. Главный принцип — не пускать солнечные лучи в комнату, создавая барьер на окне.

Шторы не охлаждают воздух. Они уменьшают количество солнечной энергии, попадающей в помещение. Также между шторой и окном образуется пространство, которое действует как изолятор, не давая теплу конвекцией распространяться по комнате.

В случае с простыми тканями лучше помогут светлые шторы. Светлые поверхности отражают больше солнечного цвета, чем темные. Последние его поглощают и сами нагреваются, отдавая тепло в комнату.

Шторы-блэкаут работают лучше, независимо от цвета. Несмотря на то, что черный цвет притягивает свет, тепловая энергия остается на волокнах, обращенных к улице, не проникая внутрь. На настоящей ткани блэкаут нанесено специальное акриловое или металлизированное напыление, отражающее свет.

С закрытыми шторами температура в комнате может быть ниже на 2-5 градусов, чем без них. Наибольший эффект получается, когда занавески закрыты заранее, до того как солнце начало светить в окно.

Дополнение ко шторам — светоотражающая (зеркальная) пленка на стекле. Она не затемняет комнату так сильно, как плотные ткани, но при этом может отражать до 80% теплового излучения.

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Топ комментариев

se 34

5 лет победоносной войны итоги удивляют немного

c2h5oh76

яркий пример, превосходство Ирана над твоими кумирами, ты на это намекаешь?

vova97

а чё так после выборов то надо было прям перед выборами провести

mosquito__2010

к тому что врать не хорошо а скрытие подобного интервью это очередное галимое враньё евросоюза.ес держит...