Экс-ведущий Top Gear Джереми Кларксон сообщил об «агрессивном» раке

Бывший ведущий популярного шоу Top Gear Джереми Кларксон признался, что у него диагностировали рак, имеющий «агрессивную» форму, и если лечение будет успешным, то он еще увидится со зрителями.

Ведущий объявил об этом в финальных эпизодах пятого сезона шоу «Ферма Кларксона», которые вышли 17 июня. Накануне 66-летний Кларксон предупредил подписчиков в соцсети, что последние эпизоды будут «тяжелыми для просмотра».

Кларксон сообщил о диагнозе коллегам по программе Чарли Айрленду и Калебу Куперу и рассказал, что знает о заболевании с мая. Он назвал болезнь «агрессивной», но заявил, что ее смогли обнаружить на «очень ранней стадии». А затем рассказал, что перенес операцию по удалению части предстательной железы.

В шоу показали кадры с Кларксоном в больнице, где он говорит, что «часть лечения пошла не так». Ведущий добавил, что пробудет там некоторое время и пока не знает, что будет дальше.

«Если все будет успешно, увидимся в шестом сезоне. А если нет, то не увидимся. Все вы, берегите себя», — обратился Кларксон к зрителям в конце.

Кларксон был ведущим успешного шоу Top Gear с 2002 по 2015 год, ушел после конфликта с одним из продюсеров. «Ферма Кларксона» — документальный сериал о его ферме в Оксфордшире, который выходит в эфир с 2021 года.