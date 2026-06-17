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Метеорологи объявили о наступлении Эль-Ниньо

Источник:
ТАСС
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Жара в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Австралийское бюро метеорологии (BoM) официально объявило о начале климатического явления Эль-Ниньо в тропической части Тихого океана, предупредив о повышенном риске жаркой и засушливой погоды в некоторых регионах страны.

Температура поверхности воды в центральной части Тихого океана достигла значений, соответствующих критериям Эль-Ниньо, и ученые ожидают, что нынешнее явление будет «очень сильным», приводит ТАСС заявление BoM.

Специалисты отмечают, что Эль-Ниньо обычно сопровождается снижением количества осадков и повышением температуры воздуха в восточной и юго-восточной частях Австралии. А такие условия, в свою очередь, увеличивают риск засух, природных пожаров и снижения урожайности сельскохозяйственных культур.

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Ранее американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) также подтвердило формирование Эль-Ниньо и сообщило о существовании 63% вероятности того, что нынешнее явление войдет в число самых мощных с начала наблюдений в 1950 году.

Эль-Ниньо — периодическое потепление поверхностных вод экваториальной части Тихого океана, которое влияет на погодные условия во многих регионах мира. Последний Эль-Ниньо наблюдался в 2023-2024 годах.

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korvinsS

Как же им не терпится начать ядерную войну.Цитата(Улитка на склоне @ 15.6.2026, 20:25) Про Иран тоже...

olegsbeglov

Приехали, у кого там турбо с прямым впрыском? А эти мордовороты из нефтянников опять припрутся к властям...

pepelmetal

Интересно в украинских ресторанах уже есть блюдо с названием "киев в собственном дыму", ну или почтовая...

Denis CENTR

Это только начало, к осени все полки опустеют.Экономика растет, доллар как известно скуксился🤣🤣🤣