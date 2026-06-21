Эксперт предупредила о ловушке книг по психологии

Книги по психологии помогают лучше понять себя и окружающих, но увлечение ими может затянуть в ловушку без надежды на изменения, предупредила практикующий психолог, психотерапевт Ольга Аванесян.

Люди воспринимают информацию через призму собственного опыта, травм, убеждений и семейных сценариев, из-за чего могут неверно интерпретировать прочитанное, пояснила психолог в беседе на «Радио 1».

«Пример: женщина с установкой "со мной что-то не так" читает про типы привязанности. И слышит не "можно строить здоровые отношения", а "я тревожный тип, значит, я сломана". Книга только усиливает её боль. Без психолога сложно заметить, где вы видите реальность, а где — свой старый сценарий», — сказала эксперт.

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По ее словам, многие модели поведения формируются еще в детстве и со временем становятся автоматическими. Такие «слепые зоны» человеку бывает сложно заметить самостоятельно, поэтому нужен взгляд со стороны, чтобы понять причины своих реакций и изменить привычные сценарии поведения.

После осознания проблемы важно внедрять новые навыки в повседневную жизнь. «Чтобы жить иначе, нужно по-другому думать и действовать, но психика сопротивляется», — указала психолог.