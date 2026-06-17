Россельхознадзор объяснил ввод ограничений на армянские товары

Ограничения Россельхознадзора на поставки продовольственных товаров из Армении связаны исключительно с нарушениями и их причины «не лежат в плоскости политики», заявил глава ведомства Сергей Данкверт.

«Я не видел ни одного президента, который бы говорил, что ограничения не политизированы. Но в данном случае речь идет совсем о другом. У нас есть многолетняя история работы с предприятиями, результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям», — сказал Данкверт интервью «Российской газете».

Он указал, что в Армении много фермеров, но отсутствуют эффективная кооперация и внутренний контроль: продукция собирается огромными партиями и физически проверить каждую машину на границе невозможно. Контроль должен начинаться на этапе производства, а не на таможне.

Глава Россельхознадзора добавил, что ведомство ведет «историю» каждого иностранного предприятия за последние 15–18 лет. Ограничения вводятся не спонтанно, а на основе накопленных данных о нарушениях. Чаще всего блокируются конкретные заводы, но если проблема системная, начинают работать межгосударственные службы.

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В конце мая Россельхознадзор запретил ввоз из Армении цветов, ограничения также были введены на ввоз свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Кроме того, ведомство сообщило о выявлении некачественной алкогольной продукции армянского производства.

Со 2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз вишни и винограда и потребовал прекратить сертификацию живой рыбы для экспорта в Россию. С 3 июня под ограничения попали яблоки, груши, айва, баклажаны, картофель и сухофрукты.