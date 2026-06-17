НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россельхознадзор объяснил ввод ограничений на армянские товары

Источник:
Российская газета».
266 1
Овощи
Фото: © Sibnet.ru

Ограничения Россельхознадзора на поставки продовольственных товаров из Армении связаны исключительно с нарушениями и их причины «не лежат в плоскости политики», заявил глава ведомства Сергей Данкверт.

«Я не видел ни одного президента, который бы говорил, что ограничения не политизированы. Но в данном случае речь идет совсем о другом. У нас есть многолетняя история работы с предприятиями, результаты лабораторных исследований, данные по поставкам и выявленным нарушениям», — сказал Данкверт интервью «Российской газете».

Он указал, что в Армении много фермеров, но отсутствуют эффективная кооперация и внутренний контроль: продукция собирается огромными партиями и физически проверить каждую машину на границе невозможно. Контроль должен начинаться на этапе производства, а не на таможне.

Глава Россельхознадзора добавил, что ведомство ведет «историю» каждого иностранного предприятия за последние 15–18 лет. Ограничения вводятся не спонтанно, а на основе накопленных данных о нарушениях. Чаще всего блокируются конкретные заводы, но если проблема системная, начинают работать межгосударственные службы.

Лукашенко предостерег Пашиняна «от дезинтеграции»

В конце мая Россельхознадзор запретил ввоз из Армении цветов, ограничения также были введены на ввоз свежих томатов, огурцов, зелени и клубники. Кроме того, ведомство сообщило о выявлении некачественной алкогольной продукции армянского производства.

Со 2 июня Россельхознадзор ограничил ввоз вишни и винограда и потребовал прекратить сертификацию живой рыбы для экспорта в Россию. С 3 июня под ограничения попали яблоки, груши, айва, баклажаны, картофель и сухофрукты.

Еще по теме
Первые выращенные в России бананы отправили на экспертизу
Огурцы подешевели в России
Подсчитан индекс окрошки в 2026 году
Бальзам для губ с запахом водки создали в России
смотреть все
Экономика #Продукты
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Правила владения оружием смягчили в России
Путин раскрыл число военных в зоне спецоперации
Поздравление Медведева породило панику на Западе
Девушку сбросили в 40-метровую пропасть без страховки. ВИДЕО 18+
Обсуждение (1)
Картина дня
G7
Страны G7 договорились увеличить поставки оружия Украине
Фрегат «Адмирал Григорович»
Российский фрегат открыл предупредительный огонь в Ла‑Манше
Жара в Новосибирске
Метеорологи объявили о наступлении Эль‑Ниньо
Овощи
Россельхознадзор объяснил ввод ограничений на армянские товары
О самом главном
Почему одни люди стареют быстрее других
Кто такие люди-нарциссы
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Стоит ли возвращаться к бывшим
Аксессуар и защита: как выбрать правильные солнечные очки
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

korvinsS

Как же им не терпится начать ядерную войну.Цитата(Улитка на склоне @ 15.6.2026, 20:25) Про Иран тоже...

olegsbeglov

Приехали, у кого там турбо с прямым впрыском? А эти мордовороты из нефтянников опять припрутся к властям...

rumatam

Ряду российских НПЗ разрешили выпускать топливо с характеристиками стандарта «Евро-3», несмотря на маркировку...

pepelmetal

Интересно в украинских ресторанах уже есть блюдо с названием "киев в собственном дыму", ну или почтовая...