Почему отказ от кофе вызывает яркие сны

После отказа от кофе многие сталкиваются с неожиданным феноменом — сновидения становятся необычайно яркими, а иногда и пугающе реалистичными. В чем причина и стоит ли опасаться такого эффекта?

Бодрящий эффект кофеина заключается в блокировке аденозина — нейромедиатора, который постепенно накапливается в мозге в течение дня. К вечеру высокий уровень аденозина вызывает естественную сонливость, а во время сна это вещество выводится.

Кофеин фактически обманывает организм — он временно заглушает сигналы аденозина, из-за чего человек не чувствует усталости даже при его высоком уровне. Когда действие стимулятора заканчивается, сонливость и усталость резко возвращаются.

Период полураспада кофеина в организме длится от трех до шести часов — к этому времени половина выпитой дозы все еще циркулирует в крови. Таким образом, поздний дневной или вечерний кофе мешает заснуть.

Почему отказ от кофе делает сны яркими

Кофеин не просто затрудняет засыпание, а изменяет архитектуру сна. Он сокращает общую продолжительность отдыха. Сильнее всего страдает восстанавливающая фаза сна (так называемый глубокий NREM-сон).

Увеличивается количество ночных пробуждений, повышается «сложность» мозговой активности — нейронные паттерны становятся менее предсказуемыми и более разнообразными, что типично для бодрствования.

От кофе страдает и продолжительность фазы быстрого сна (REM-сна) — именно в ней возникают наиболее живые и эмоционально насыщенные сновидения. Заядлые кофеманы часто вообще не видят подобные сны.

Как только человек отказывается от стимулятора, доля REM-сна резко увеличивается. Больше времени в этой фазе — больше возможностей для мозга генерировать яркие, сложные, запоминающиеся образы.

Кроме этого, отказ от кофе увеличивает шансы проснуться прямо во время быстрой фазы (она стала продолжительнее и устойчивее) — это усиливает запоминание снов и впечатления от них.

Однако феномен ярких сновидений после отказа от кофеина носит временный характер и длится от нескольких дней до нескольких недель. После адаптации мозга к измененному химическому балансу реалистичность снов постепенно возвращается к норме.