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Как безопасно проехать глубокую лужу

Источник:
Sibnet.ru
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Лужа на дороге
Фото: © Sibnet.ru
Сильные дожди в сочетании с плохо работающей ливневкой способны доставить много неприятностей автомобилистам. Если варианта объехать лужи нет, важно знать основные правила безопасного проезда затопленных участков.

Влетев в скрытую водой яму, можно пробить колесо или повредить детали подвески. Самое опасное — гидроудар, внезапная остановка двигателя из-за попадания воды в его цилиндры. Когда поршень пытается сжать воду в камере сгорания, происходит удар, повреждающий поршни, шатуны, клапаны и даже блоки цилиндров. Это грозит дорогостоящим ремонтом или заменой мотора.

Шаг 1. Оценить глубину лужи

На проселочной дороге или второстепенной улице с низким трафиком нужно выйти из машины и оценить глубину лужи. Если вода мутная, подойдет любая палка или ветка.

На оживленной улице можно понаблюдать, как другие автомобили пересекают «озера»

«Ключевой ориентир — уровень воздухозаборника: он должен оставаться выше линии воды. Для большинства седанов ватерлиния проходит на 20-25 сантиметров, у кроссоверов на 4-5 сантиметров выше», — рассказал технический специалист дистрибьютора автозапчастей Rossko Константин Ершов.

Для большинства легковых авто безопасная глубина — примерно до нижней кромки бампера или центра колеса.

В городе признаками глубокой лужи будет то, что вода скрывает бордюр полностью, а волна от других машин поднимается выше бампера. 

Шаг 2. Ехать медленно и ровно

Если других вариантов нет, то въезжать в воду стоит медленно, на пониженной передаче и с ровными оборотами двигателя. Попытка проскочить лужу быстро создает волну, которая может залить воздухозаборник.

Скорость должна быть небольшой — до 10 километров в час и постоянной на всей протяженности водного препятствия. Так риск захвата воды минимизируется, управляемость сохраняется.

Если есть возможность, то одним колесом лучше цеплять любую возможную сушу.

Шаг 3. После проезда лужи

После выезда из лужи полезно несколько раз плавно нажать на педаль тормоза, двигаясь на небольшой скорости. Это просушит тормозные диски и колодки.

Если путь пролегал через действительно глубокую воду, стоит осмотреть воздушный фильтр. Любые следы влаги или грязи — сигнал для его замены.

Если мотор заглох в воде

«Первая и главная заповедь — не пытаться завести двигатель повторно. Нужно сразу выключить зажигание, чтобы не усугубить повреждения», — рекомендовал эксперт Ершов.

Далее — вызвать эвакуатор или вытолкать машину на возвышенность. После — отправить автомобиль в профессиональный сервис для диагностики.
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Топ комментариев

korvinsS

Как же им не терпится начать ядерную войну.Цитата(Улитка на склоне @ 15.6.2026, 20:25) Про Иран тоже...

olegsbeglov

Приехали, у кого там турбо с прямым впрыском? А эти мордовороты из нефтянников опять припрутся к властям...

pepelmetal

Интересно в украинских ресторанах уже есть блюдо с названием "киев в собственном дыму", ну или почтовая...

Denis CENTR

Это только начало, к осени все полки опустеют.Экономика растет, доллар как известно скуксился🤣🤣🤣