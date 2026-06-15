Безопасная суточная доза кофеина для здорового взрослого человека составляет 400 миллиграммов. Сколько это чашек, рассказала врач-гастроэнтеролог «Инвитро» Ольга Патюкова.

Содержание кофеина зависит от сорта зерен, способа заваривания и объема порции. Ориентировочные значения для популярных напитков такие:

эспрессо (30 мл) — 60-80 мг

американо, фильтр-кофе (240 мл) — 115-200 мг

капучино, латте (240 мл) — 100-120 мг

растворимый кофе (250 мл) — 60-100 мг

Таким образом, 400 миллиграммов кофеина — это примерно 3-4 стандартные чашки зернового кофе или до шести чашек эспрессо. Но врачи рекомендуют ограничиваться 2-3 чашками в день.

Время употребления кофе имеет значение. Ученые из США выяснили, что максимальную пользу напиток приносит, если пить его в первой половине дня. Утренний кофе (до обеда) снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 31%, в то время как у тех, кто пьет кофе в течение всего дня, такого эффекта не наблюдается.