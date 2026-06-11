Трамп пригрозил Ирану «очень сильными ударами»

США нанесут «очень сильные» удары по Ирану, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, удары будут нанесены в ночь на 12 июня. Он также отметил, что Иран к настоящему времени лишился флота, военно-воздушных сил, радаров, зенитных установок, а также большей части наступательных возможностей.

Трамп также анонсировал захват острова Харк неподалеку от иранского побережья, через который Тегеран экспортирует около 90% нефти. По его словам, это позволит Вашингтону установить полный контроль над нефтегазовым рынком страны.

США в ночь на 11 июня возобновили ракетные атаки на Иран. По словам Дональда Трампа, по территории республики запустили 49 ракет Tomahawk. В ответ Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива.