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Трамп пригрозил Ирану «очень сильными ударами»

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп
Фото: © White House

США нанесут «очень сильные» удары по Ирану, заявил американский президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, удары будут нанесены в ночь на 12 июня. Он также отметил, что Иран к настоящему времени лишился флота, военно-воздушных сил, радаров, зенитных установок, а также большей части наступательных возможностей.

Трамп также анонсировал захват острова Харк неподалеку от иранского побережья, через который Тегеран экспортирует около 90% нефти. По его словам, это позволит Вашингтону установить полный контроль над нефтегазовым рынком страны.

США в ночь на 11 июня возобновили ракетные атаки на Иран. По словам Дональда Трампа, по территории республики запустили 49 ракет Tomahawk. В ответ Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива.

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Топ комментариев

senik

Сбежал от далекой войны, к войне над головой. И ради этого стоило предавать Родину?

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

mosquito__2010

англичанка как всегда гадит русским теперь и руками украинских нацистов. нацистская германия тоже пыталась...

Root_in

С одной стороны можно поругать за жадность. Мол, а что новые дверные карты сделать ни как? С другой стороны...