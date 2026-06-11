Сервис турпоездок по уникальным местам появился на «Госуслугах»

Сервис по организации туристических поездок по уникальным маршрутам появился на едином портале госуслуг, сообщила пресс-служба вице-премьера России Дмитрия Григоренко.

«Оформить электронное разрешение на посещение заповедников, национальных парков и заказников можно с помощью жизненной ситуации "Посещение особо охраняемых природных территорий"», — говорится в сообщении.

Сервис также позволит получить цифровое разрешение на въезд в заповедник личного транспорта, ознакомиться с уникальными маршрутами, приобрести льготные разрешения. Он «сократит время подготовки поездки и повысит комфорт туристов», — сказал Григоренко.

По его словам, сейчас через сервис доступны электронные разрешения для посещения 36 заповедников и национальных парков федерального значения, а до конца года их количество планируем увеличить до 60..

В числе особо охраняемых природных территорий, которые доступны в рамках сервиса, Алтайский заповедник и национальный парк «Кенозерский», входящие в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, национальный парк «Бузулукский бор» и заповедник «Кивач» в Республике Карелия.