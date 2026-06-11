ЦБ снизил территориальный коэффициент ОСАГО в Новосибирской области

Банк России снизил территориальный коэффициент по ОСАГО в Новосибирской области, сообщила пресс-служба Сибирского ГУ Центробанка. Коэффициент повысили в конце 2025 года в два раза из-за мошенников.

Новые значения территориального коэффициента начнут действовать с 22 июня 2026 года, соответствующее указание Банка России зарегистрировал Минюст России. Этот показатель учитывается при расчете стоимости полиса ОСАГО.

Для Новосибирска коэффициент снижается с 3,12 до 2,34, для Бердска – с 2,48 до 1,86, для Искитима – с 2,32 до 1,74. Для остальных городов и населенных пунктов области он уменьшится с 2 до 1,5.

Банк России пересмотрел показатели после того, как региональные власти усилили меры по борьбе с мошенническими и недобросовестными действиями в ОСАГО. По оперативным данным за четыре месяца 2026 года правоохранительные органы Новосибирской области возбудили по заявлениям страховщиков 217 уголовных дел.

Средняя стоимость классического полиса ОСАГО в Новосибирской области для владельцев легковых машин по итогам четырех месяцев составила 10,9 тысячи рублей, средняя выплата – 151,2 тысячи рублей.

Дальнейшие решения по корректировке значений территориального коэффициента будут приниматься с учетом развития ситуации с убыточностью ОСАГО и полученного эффекта от применения мер по борьбе с недобросовестными практиками.