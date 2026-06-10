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Roblox заработал в России без ограничений

Источник:
Sibnet.ru
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Онлайн-игра Roblox
Фото: © Sibnet.ru

Онлайн-платформа Roblox заработала в России без ограничений, убедился корреспондент Sibnet.ru. Теперь она открывается без использования средств обхода.

«Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории России», — подтвердило восстановление доступа к платформе Минцифры.

Накануне Минцифры и Роскомнадзор обратились в правоохранительные органы с просьбой поддержать разблокировку Roblox в России, так как компания в начале июня завершила согласование необходимых условий для защиты прав и интересов российских пользователей.

Ведомство уточнило, что онлайн-платформа представила «целый комплекс мер для дополнительной защиты детей от вредной и опасной информации, а также от нежелательного поведения других пользователей».

Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox в декабре 2025 года. До блокировки общее число российских пользователей, зарегистрированных на платформе, составляло порядка 30 миллионов человек, по числу игроков Россия уступала только США и Бразилии.

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