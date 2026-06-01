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Боярский разъяснил штрафы за авторизацию через Gmail

Источник:
Sibnet.ru
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Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский
Фото: © max.ru/sergeyboyarskiy

Информация о том, что простых россиян будут штрафовать за авторизацию на российских сайтах через иностранные почтовые адреса, не соответствует действительности, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

В СМИ массово распространяется информация о том, что, согласно принятым изменениям в КоАП, якобы планируется взимать штрафы с граждан за авторизацию на российских сайтах через иностранные почтовые адреса (Gmail, Hotmail и т.д.) либо другие зарубежные сервисы (Apple ID, Google ID и т.д.), написал Боярский в мессенджере «Макс».

«Данная информация не только не соответствует действительности, но и носит признаки массового вброса, на пустом месте будоражащего российское общество», — отметил депутат.

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По его словам, законом ответственность устанавливается исключительно для владельцев сайтов «в рамках обеспечения ими механизма авторизации пользователей». 

Этот механизмам был определен еще три года назад. Он предусматривает четыре способа авторизации: через номер телефона, биометрию, «Госуслуги» и иные российские сервисы, например, банковские приложения или соцсети.

«Владельцами сайта могут быть как юридические и должностные лица, так и физические лица — обычные граждане. И именно на эту категорию лиц — владельцев сайтов — возлагается ответственность за нарушение закона. Абсолютного большинства наших граждан, пользователей соцсетей эти изменения никоим образом не коснутся», — заверил Боярский.

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