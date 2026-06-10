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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт разгадал тайну кругов на дверях новой Niva Legend

Источник:
Sibnet.ru
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Странные круги на дверной карте новой Lada Niva Legend оказались напоминанием, что раньше у автомобиля стекла поднимались механической ручкой, выяснил автоэксперт Александр Шумский.

«Все никак не мог понять, что за странные круги на дверных картах новой Нивы. Неужели промахнулись и поставили музыкальную колонку не туда? А это остатки древней цивилизации бывшее место для ручки открытия бокового стекла!» — написал Шумский в телеграм-канале.

Автоэксперт поиронизировал над серьезностью модернизации внедорожника, в котором «даже не удосужились сделать новый штамп на дверную карту».

АвтоВАЗ представил на ПМЭФ-2026 обновленный внедорожник Lada Niva Legend (бывшая «Нива»), получивший более 100 новых и более 60 модернизированных узлов и деталей.

Подробнее об модернизации Lada Niva Legend →

Тема: Русские машины
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