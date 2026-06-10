Беспилотную опасность впервые объявляли в Омске

Беспилотная опасность объявили в Омске, сообщил глава региона Виталий Хоценко в среду, 10 июня. Это произошло в регионе впервые.

«По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112». — написал губернатор Омской области Виталий Хоценко в соцсетях.

Судя по сообщениям в соцсетях, в Омске звучали сирены. Менее чем через час глава региона объявил отбой беспилотной опасности.

Ракетную опасность объявляли еще в 14 регионах России: Свердловской, Ульяновской, Курганской, Тюменской, Нижегородской, Самарской, Пензенской, Оренбургской и Челябинской областях, Пермском крае, ХМАО, Удмуртии, Татарстане и Чувашии.