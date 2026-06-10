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Беспилотную опасность впервые объявляли в Омске

Источник:
Sibnet.ru
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Армия Россия (дрон, беспилотник)
Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Беспилотная опасность объявили в Омске, сообщил глава региона Виталий Хоценко в среду, 10 июня. Это произошло в регионе впервые.

«По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность. Прошу соблюдать меры безопасности. Обо всех происшествиях оперативно сообщайте по номеру 112». — написал губернатор Омской области Виталий Хоценко в соцсетях.

Судя по сообщениям в соцсетях, в Омске звучали сирены. Менее чем через час глава региона объявил отбой беспилотной опасности.

Ракетную опасность объявляли еще в 14 регионах России: Свердловской, Ульяновской, Курганской, Тюменской, Нижегородской, Самарской, Пензенской, Оренбургской и Челябинской областях, Пермском крае, ХМАО, Удмуртии, Татарстане и Чувашии.

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Топ комментариев

Uynachalnica

Вот тебе, бабушка, и многополярный мир!

andrei703333

не удивительно, никто не хочет быть дроном подбитым

volodey19760802

Когда уже отменят это недоразумение...???

senik

Сбежал от далекой войны, к войне над головой. И ради этого стоило предавать Родину?