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Истребители НАТО сбили украинский беспилотник

Источник:
Sibnet.ru
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Армия США
Фото: © U.S. Navy

Истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии уничтожили БПЛА в небе над Латвией, сообщила пресс-служба Национальных вооруженных сил страны. Ранее в восточной части Латвии объявлялась воздушная тревога.

«Национальные вооруженные силы усилили возможности противовоздушной обороны на восточной границе, направив дополнительные подразделения», — говорится в сообщении.

Характеристики беспилотника не уточняются. В операции были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтийского региона.

В мае инциденты с дронами на территории Латвии, а также других стран Прибалтики участились. 23 мая беспилотник упал в озеро и взорвался при контакте с водой, двумя днями ранее ВС страны сообщали об обнаружении неизвестного БПЛА.

Москва в начале апреля вынесла предупреждение странам Балтии из-за решения открыть воздушное пространство для пролета дронов ВСУ при атаках на Россию.

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