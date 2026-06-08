НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Пашинян объявил о победе своей партии на выборах в Армении

Источник:
Sibnet.ru
534 2
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Фото: © пресс-служба правительства Казахстана

Партия «Гражданский договор» действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на выборах в парламент и самостоятельно сформирует правительство, заявил на пресс-конференции Пашинян.

«По результатам выборов победила партия "Гражданский договор", и партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство», — цитирует Пашиняна «Арменпресс».

По словам премьер-министра, по сравнению с парламентскими выборами 2021 года «Гражданский договор» получил поддержку большего числа избирателей.

По данным ЦИК Армении на 2.45 местного времени (1.45 мск), после обработки 16,05% бюллетеней с 523 избирательных участков «Гражданский договор» лидирует с результатом 51,16%. На втором месте блок партий «Сильная Армения» с 23,27%, на третьем — блок партий «Армения».

«Гражданский договор» продвигает европейскую повестку и отделение от России. При Пашиняне парламент республики 26 марта принял законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Также во время дебатов Пашинян заявил, что Ереван может выйти из Организации договора о коллективной безопасности «в случае необходимости».

Еще по теме
Песков рассказал, как Зеленский строит из себя Рэмбо
Пашинян проголосовал и сделал заявление о России
Минюст США заявил о праве Трампа снести статую Свободы
Захарова ответила на слухи о возможной отставке Лаврова
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Роскомнадзор прокомментировал недоступность Minecraft
Вспышка высочайшего класса зафиксирована на Солнце
Кремль отреагировал на удар Украины по Санкт-Петербургу
Изменится порядок оплаты отопления
Обсуждение (2)
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
33
Россия пригрозила агрессорам ядерным ответом
13
Силуанов похвастался финансовым суверенитетом России
12
Спецпредставитель Путина заявил, что тоннель между Россией и США будет
11
Крым прекратил свободную продажу бензина
11
Школьники пожаловались на ошибки в ЕГЭ