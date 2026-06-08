Пашинян объявил о победе своей партии на выборах в Армении

Партия «Гражданский договор» действующего премьер-министра Армении Никола Пашиняна победила на выборах в парламент и самостоятельно сформирует правительство, заявил на пресс-конференции Пашинян.

«По результатам выборов победила партия "Гражданский договор", и партия «Гражданский договор» единолично сформирует правительство», — цитирует Пашиняна «Арменпресс».

По словам премьер-министра, по сравнению с парламентскими выборами 2021 года «Гражданский договор» получил поддержку большего числа избирателей.

По данным ЦИК Армении на 2.45 местного времени (1.45 мск), после обработки 16,05% бюллетеней с 523 избирательных участков «Гражданский договор» лидирует с результатом 51,16%. На втором месте блок партий «Сильная Армения» с 23,27%, на третьем — блок партий «Армения».

«Гражданский договор» продвигает европейскую повестку и отделение от России. При Пашиняне парламент республики 26 марта принял законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. Также во время дебатов Пашинян заявил, что Ереван может выйти из Организации договора о коллективной безопасности «в случае необходимости».