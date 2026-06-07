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Минюст США заявил о праве Трампа снести статую Свободы

Источник:
Politico
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Статуя Свободы
Фото: © Tysto

Президент Соедиенных Штатов Дональд Трамп имеет право снести статую Свободы бульдозером, если захочет, заявил на судебном заседании юрист Минюста США Яаков Рот.

В ходе апелляционных слушаний о строительстве в Белом доме бального зала представитель Минюста США заявил, что суд не имеет права останавливать стройку, поскольку проект зашел слишком далеко и затрагивает интересы нацбезопасности, приводит Politico ход судебного заседания.

В ходе заседания судья Патриция Миллетт поинтересовалась, означает ли это, что суды не смогут вмешаться, если Трамп быстро реализует спорный проект и превратит его в «свершившийся факт».

Она также привела гипотетический пример: если правительство решит снести бульдозером статую Свободы, «ничего нельзя будет сделать?». На это Рот ответил утвердительно.

Строительство бального зала в Белом доме по инициативе Трампа стало причиной протестов и судебных разбирательств. В апреле 2026 года суд удовлетворил обязал администрацию президента остановить стройку.

Министерство юстиции США немедленно подало апелляцию на решение суда.
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