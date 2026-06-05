Спецпредставитель Путина заявил, что тоннель между Россией и США будет

Проектирование тоннеля между Чукоткой (Россия) и Аляской (США) через Берингов пролив продолжается, тоннель Путина — Трампа будет, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы подписываем соглашение о том, что мы продолжаем проектирование тоннеля. Поэтому тоннель будет», — цитирует Дмитриева «Интерфакс».

Спецпредставитель Путина отметил, что тоннель станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов между Россией и США.

Дмитриев с осени 2025 года продвигает идею о тоннеле. Он предложил «строить будущее вместе» миллиардеру-предпринимателю Илону Маску. По словам чиновника, с технологиями принадлежащей Маску бурильной компании The Boring Company строительство обойдется в 8 миллиардов долларов (при традиционном — 65 миллиардов долларов).

Президент США Дональд Трамп назвал проект «интересным» и добавил, что «надо подумать над этим». Маск до сих пор публично не реагировал на идею.