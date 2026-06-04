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Эксперт пообещал снижение ставок по ипотеке до 10%

Источник:
«Москва 24»
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Фото: © Sibnet.ru

Ипотечные ставки в России могут снизиться до 10% ближе к 2029 году, считает эксперт банковского рынка Андрей Бархота, отметив, что важен не только процент по ипотеке, но и стоимость жилья.

Для снижения ипотечных ставок до 10–11% ключевая ставка должна составлять около 7–8%, но это произойдет только ближе к концу 2028 или к 2029 году, приводит «Москва 24» мнение эксперта.

Но, по его словам, для тех, кто хочет улучшить жилищные условия, важна не только ставка, но и стоимость жилья. Даже нулевая ставка не сможет оживить спрос, если квартира остается недоступна с точки зрения стоимости.

Бархота обратил внимание, в настоящий момент главная дискуссия в жилищной сфере разворачивается вокруг стоимости жилья. Строительная отрасль сейчас испытывает трудности: замедлился рост спроса. При этом компании не могут опускать цены, потому что в их маржу уже заложены все издержки, указал эксперт.

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Из-за этого появляется так называемая ловушка «перегретого рынка» – на квартиры нет достаточного спроса, но строительный цикл не может остановиться, просто замедляясь.

При этом снижаться цены не могут, а программы льготной ипотеки не так эффективны, как были раньше. Это приводит к тому, что снижение ставки не приведет к росту спроса, поскольку за 7–8 лет стоимость недвижимости увеличилась примерно в три раза.

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Экономика #Квадраты #Деньги
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