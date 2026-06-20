НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Где находится самое туманное место планеты

Источник:
Sibnet.ru
209 0
остров Ньюфаундленд
Остров Ньюфаундленд
Фото: Michael Skeard / CC BY-SA 3.0

Самым туманным местом на Земле считается канадский остров Ньюфаундленд — в среднем здесь бывает порядка 200–240 дней с туманом в году.

Феномен официально признан Книгой рекордов Гиннесса. Причина постоянных туманов — столкновение двух мощных течений. С юга сюда идет теплый Гольфстрим, а навстречу ему — ледяное Лабрадорское течение, спускающееся из Арктики.

Когда влажный теплый воздух над Гольфстримом сталкивается с холодными арктическими потоками, температура резко падает, водяной пар конденсируется в мельчайшие капли, порождая многодневный туман.

Формированию конденсата также способствует особый рельеф дна рядом с островом — он создает мощные восходящие потоки воды, которые усиливают обмен тепла между воздухом и океаном.

Необычные природные условия стали одной из причин появления знаменитой породы собак, названной в честь острова «ньюфаундленд». Мощных и прекрасно плавающих животных вывели для работы в условиях нулевой видимости, чтобы помогать рыбакам и находить людей в тумане.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Из чего делают лимонную кислоту
Защищают ли шторы от жары и какие
Какие поезда самые быстрые в мире. ФОТО
Почему мухи не падают с потолка
смотреть все
Жизнь #Интересно #Природа
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Заглушенные Россией спутники Starlink получили необратимые повреждения
Метеорологи объявили о наступлении Эль-Ниньо
АвтоВАЗ предложил модели на замену «ГАЗелей-скорых»
Командующий люфтваффе пригрозил ударом по Калининграду
Обсуждение (0)
Картина дня
судоходство в Ормузском проливе
Иран приостановил переговоры с США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль назвал «самую большую ошибку» Европы
Банк России
Банк России понизил ключевую ставку до 14,25%
Пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»
Лавров предупредил о риске ядерного конфликта России и НАТО
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
36
Российский фрегат открыл предупредительный огонь в Ла‑Манше
34
Более 190 беспилотников атаковали Московский регион
26
Украинские дроны снова достигли Московского НПЗ
25
Путин назначил дату выборов в Госдуму
25
Страны G7 договорились увеличить поставки оружия Украине