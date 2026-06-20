Где находится самое туманное место планеты

Самым туманным местом на Земле считается канадский остров Ньюфаундленд — в среднем здесь бывает порядка 200–240 дней с туманом в году.

Феномен официально признан Книгой рекордов Гиннесса. Причина постоянных туманов — столкновение двух мощных течений. С юга сюда идет теплый Гольфстрим, а навстречу ему — ледяное Лабрадорское течение, спускающееся из Арктики.

Когда влажный теплый воздух над Гольфстримом сталкивается с холодными арктическими потоками, температура резко падает, водяной пар конденсируется в мельчайшие капли, порождая многодневный туман.

Формированию конденсата также способствует особый рельеф дна рядом с островом — он создает мощные восходящие потоки воды, которые усиливают обмен тепла между воздухом и океаном.

Необычные природные условия стали одной из причин появления знаменитой породы собак, названной в честь острова «ньюфаундленд». Мощных и прекрасно плавающих животных вывели для работы в условиях нулевой видимости, чтобы помогать рыбакам и находить людей в тумане.