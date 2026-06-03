Редчайшие «красные призраки» показались над Тибетом. ВИДЕО

Масштабный выброс спрайтов в высокогорных районах Тибета попал на видео. Уникальное явление называют «красными призраками» — оно считается одним из самых трудноуловимых для наблюдений.

Спрайты представляют собой мощные электрические разряды холодной плазмы, которые возникают в верхних слоях атмосферы на высоте порядка 100 километров над грозовыми облаками. Внешне они напоминают гигантских красных медуз или огненные столбы.

Увидеть спрайты с поверхности чрезвычайно сложно — вспышка длится не более 100 миллисекунд, зачастую человеческий глаз даже не успевает зафиксировать явление. Кроме этого, «атмосферные призраки» образуются над грозовым фронтом, которые закрывают обзор.

Красный цвет спрайта зависит от состава воздуха на экстремальной высоте — там преобладает молекулярный азот. Электрический разряд возбуждает его молекулы, при возвращении в обычное состояние они излучают свет в красном диапазоне.

Впервые красные спрайты случайно зафиксировали в 1989 году ученые из Университета Миннесоты. До этого рассказы очевидцев о странных вертикальных молниях красного цвета всерьез не воспринимались.