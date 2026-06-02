НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Знаменитую новосибирскую гостиницу «Турист» достроили через 60 лет

Источник:
Sibnet.ru
200 0
Гостиница «Турист» в Новосибирске
Фото: © Ростислав Нетисов, пресс-центр мэрии Новосибирска

Самый известный долгострой Новосибирска — гостиница «Турист» на площади Маркса — завершен, сообщил пресс-центр мэрии.

Гостиницу начали возводить в 1968 году, через 11 лет стройка приостановилась. Долгое время на площади стояла бетонная коробка. В 2018 году нашелся инвестор, и строительство возобновили. Сейчас техническая готовность здания — 100%.

«Мы очень рады, что нашелся ответственный инвестор, который выстроил процессы и в тесном контакте со специалистами профильного департамента завершил эти работы. Очень приятно, что объект, который, мягко сказать, выглядел неприглядно долгие годы, преобразился в такое хорошее, современное здание», — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Гостиница «Турист» в Новосибирске
Фото: © Ростислав Нетисов, пресс-центр мэрии Новосибирска

Гостиницу надстроили до 25 этажей, усилили все конструкции. В здании разместят ресторан местной кухни, современный фитнес-зал и спа-комплекс, выставочные пространства. В верхней части запланировано 200 номеров с панорамным видом на город. Предусмотрен специальный переход в метро. Официальное открытие отеля намечено на осень 2026 года.

В перспективе строителям собираются возвести еще одно здание отеля с конференц-залами и парковкой, что кардинально изменит облик площади Маркса. Старые постройки на улице Ватутина, которые выглядят неприглядно, демонтируют, пространство благоустроят.

SIBNET.RU В TELEGRAM

Еще по теме
Новосибирский зоопарк 1 июня подарит детям бесплатный вход
Начались отключения горячей воды в Новосибирске
Новосибирская ГЭС устроит сброс воды с древесиной
Где и когда смотреть салют 9 мая в Новосибирске
смотреть все
Жизнь #Город #Новосибирск #Квадраты
Читайте также
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
Самое популярное
Telegram в России снова заработал через прокси
Рейтинг Путина снова начал падать
Галкин увидел плагиат в песне Shaman с хором иноагентов
Культовая группа Sepultura сыграет последний концерт
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Мультимедиа
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Какая радуга бывает. ФОТО
Топ комментариев

Maniac.

Господи. А чё не как мать вытряхнула, сразу в пролетариат?

Uynachalnica

С его способностями он уже на 3 героев России заработал!

Starbit

Цирк с животными уже надоел этот, пукнул-медаль

Uynachalnica

Знатно! Только не понятно, у нас недоучившихся со школы забирают, или вдруг среднее стало необязательным?...