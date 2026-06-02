Знаменитую новосибирскую гостиницу «Турист» достроили через 60 лет

Самый известный долгострой Новосибирска — гостиница «Турист» на площади Маркса — завершен, сообщил пресс-центр мэрии.

Гостиницу начали возводить в 1968 году, через 11 лет стройка приостановилась. Долгое время на площади стояла бетонная коробка. В 2018 году нашелся инвестор, и строительство возобновили. Сейчас техническая готовность здания — 100%.

«Мы очень рады, что нашелся ответственный инвестор, который выстроил процессы и в тесном контакте со специалистами профильного департамента завершил эти работы. Очень приятно, что объект, который, мягко сказать, выглядел неприглядно долгие годы, преобразился в такое хорошее, современное здание», — отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Фото: © Ростислав Нетисов, пресс-центр мэрии Новосибирска

Гостиницу надстроили до 25 этажей, усилили все конструкции. В здании разместят ресторан местной кухни, современный фитнес-зал и спа-комплекс, выставочные пространства. В верхней части запланировано 200 номеров с панорамным видом на город. Предусмотрен специальный переход в метро. Официальное открытие отеля намечено на осень 2026 года.

В перспективе строителям собираются возвести еще одно здание отеля с конференц-залами и парковкой, что кардинально изменит облик площади Маркса. Старые постройки на улице Ватутина, которые выглядят неприглядно, демонтируют, пространство благоустроят.



SIBNET.RU В TELEGRAM