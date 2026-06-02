Стало известно о «безвозмездных платежах» от миллиардеров в бюджет

Российские миллиардеры начали добровольно переводить в национальный бюджет «безвозмездные платежи». Несколько бизнесменов в марте обещали, что финансово помогут государству.

Платежи производятся со счетов небольших компаний и фондов — по несколько миллиардов рублей, сообщил «Эксперту» источник. По данным другого осведомителя журнала, российское руководство ожидает к концу года поступление в размере около 300 миллиардов рублей.

Сумма безвозмездных платежей в казну от негосударственных организаций, по данным правительственного портала «‎Электронный бюджет» на 27 мая 2026 года составила 220 миллиардов рублей. В законе о бюджете прогнозировалось поступление 1,7 миллиарда рублей от такого вида доходов на весь 2026 год.

В конце марта The Financial Times (FT) писала со ссылкой на источники, что президент России Владимир Путин на закрытой встрече с представителями бизнеса якобы попросил крупных бизнесменов внести «пожертвования» в бюджет страны, в том числе для продолжения военной операции на Украине.

Источники издания утверждали, что о готовности выделить средства заявили сенатор Сулейман Керимов и предприниматель Олег Дерипаска.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал неправдой, что инициатива пожертвований в бюджет якобы исходила от Путина. По словам представителя Кремля, один из участников встречи «действительно говорил о том, что для государства он считает необходимым выделение определенной крупной, очень крупной суммы денег, и это было его семейное решение».

