Макрон заявил о задержании шедшего из России танкера

РБК
Военно-морские силы Франции задержали шедший из России танкер Tagor, находящийся под международными санкциями, заявил французский президент Эмманюэль Макрон.

«Эта операция была проведена в Атлантическом океане, в открытом море, при поддержке нескольких партнеров, включая Великобританию, при строгом соблюдении морского права», — цитирует РБК Макрона.

Согласно сведениям сервиса отслеживания движения морских судов VesselFinder, танкер с таким названием в конце мая находился близ западного побережья Норвегии и направлялся из Мурманска в неуказанный порт в Балтийском море.

Это не первый случай, когда французские военные захватывают иностранный танкер, обвиняя его в связях с Москвой. В марте 2026 года они остановили судно Deyna под флагом Мозамбика. В апреле оно покинуло французские воды после уплаты штрафа и снятия с него ареста.

В России неоднократно называли такие действия пиратством. Президент России Владимир Путин заявлял, что попытки нанести так называемому теневому флоту, «приведут к общим проблемам, и прежде всего для тех, кто пытается нам, извините, нагадить».

Обсуждение (2)
