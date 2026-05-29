Воссоздан «прыжок веры» из Assassin's Creed. ВИДЕО

Компания Ubisoft совместно с Red Bull Gaming выпустили видео, на котором каскадер воссоздал в реальности знаменитый «прыжок веры» из игровой серии Assassin's Creed.

Авторы решили максимально приблизить постановку к сценам из игры, где персонажи совершают экстремальные прыжки с высотных сооружений. Самым опасным и уникальным трюком в итоге стал прыжок в стог сена с высоты 18 метров.

По словам организаторов, трюк может претендовать на мировой рекорд. Один из каскадеров выполнил его в костюме Эдварда Кенуэя — главного героя готовящейся к выходу Assassin's Creed Black Flag Resynced.

Видео было записано в рамках продвижения ремейка четвертой части серии. Действие Assassin's Creed Black Flag Resynced разворачивается в акватории Карибского бассейна на закате Золотого века пиратства. Игра выходит 9 июля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

