Детей предложили трудоустраивать с 12 лет

Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила до 12 лет снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать.

«Когда мы разговариваем с подростками, начиная с 12 лет, они все летом хотят работать, почти что все», — сказала Ярославская на пресс-конференции «Детская безопасность в период летних каникул», передает РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что действующее законодательство не дает им такую возможность, передает РИА Новости. Сейчас легкий труд ребенка допускается с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей.

Самостоятельно заключать трудовой договор подросток может с 15 лет, при условии получения общего образования, а с 16 лет трудовой договор заключается на общих основаниях. На некоторые работы трудоустраивать несовершеннолетних запрещено.