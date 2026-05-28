Вышло продолжение сериала «Фишер»

Криминальный сериал «После Фишера. Инквизитор» с новыми главными героями стартовал в онлайн-кинотеатре Wink.

События в третьей части «Фишера» разворачиваются в наше время. По сюжету в маленьком алтайском городе находят тело дочери местного чиновника. Опер Белова и следователь Терехов считают, что убийство — часть нераскрытой серии преступлений барнаульского маньяка. Однако все подсказки ведут к загадочной девушке-маугли, выросшей в тайге.

Главные роли исполнили Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман. Режиссером-постановщиком нового сезона стала Ольга Френкель (Классная Катя»), автор идеи и сценария — Татьяна Арцеулова («Фишер», «Русские горки»).

«В нашем сериале мне хотелось сделать другого персонажа, с другими красками, внутренним наполнением. Чтобы мой герой был ироничным, но при этом драматичным и даже трагичным. <…> Он совсем не похож на героя первых сезонов “Фишера” Бокова, но одно их объединяет точно – фанатичное отношение к профессии», — говорил о роли Петров.

Первая серия из восьми вышла в четверг, 28 мая. Финал состоится 16 июля.

Оригинальный сериал «Фишер» вышел в 2023 году и рассказывал реальную историю серийного убийцы Сергея Головкина, орудовавшего в Одинцовском районе Московской области с 1986 по 1992 годы. Второй сезон (2025 год) стал продолжением первого с теми же главными героями, но чья история легла в основу, создатели не раскрыли.