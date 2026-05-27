Супермодель Наталья Водянова беременна шестым ребенком

Российская супермодель Наталья Водянова беременна шестым ребенком, ее фото в положении появилось на обложке журнала Vogue France.

Водянова позировала среди деревьев в облегающем серо-голубом мини-платье и черно-белых кедах. Наряд подчеркивал ее округлившийся живот.

«Между двумя показами в начале года Наталья Водянова по секрету поделилась со мной, что беременна. Ее шестой ребенок — в 44 года. Я сразу поняла, что она должна стать звездой летней обложки», — написала редактор Vogue France Клэр Томсон-Джонвилл в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Наталья Водянова на обложке журнала Vogue France
Фото: © @voguefrance

Она добавила, что Водянова «идеально воплотила образ материнства — осознанного и полностью принятого».

У 44-летней Водяновой пятеро детей: трое от первого брака с британским аристократом Джастином Портманом и двое — от второго мужа, французского миллиардера Антуана Арно. Старшему сыну модели 24 года.

