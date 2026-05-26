Аномальное нашествие комаров началось в регионах России

Аномальное нашествие комаров зафиксировано в ряде регионов России. Полчища кровососущих насекомых замечены в Московской, Рязанской, Нижегородской и Волгоградской областях, а также в Башкирии, Свердловской и Тюменской областях.

По словам местных жителей, комары появились на три-четыре недели раньше обычного, пишет Baza. Ученые считают, что причиной аномалии стали идеальные для личинок этих насекомых погодные условия.

Обильные снегопады создали естественную термоизоляцию, которая позволила яйцам комаров успешно пережить холода под снежным покровом. Быстрое таяние снега образовало временные водоемы, ставшие инкубаторами для развития насекомых.

При этом раннее потепление в центральных регионах России с регулярными осадками ускорило процесс созревания личинок в два-три раза. В результате популяция насекомых резко выросла.

Ожидается, что в дальнейшем комаров станет меньше на фоне продолжительной жары и активизации естественных врагов — в частности, лягушек, стрекоз и некоторых видов птиц.

