Метеорит пролетел над извергающимся вулканом. ВИДЕО

Огромный светящийся метеор пролетел над извергающимся вулканом Майон, расположенном на филиппинском острове Лусон

Инцидент зафиксировала система камер Филиппинского института вулканологии и сейсмологии (PHIVOLCS). Первоначально ученые посчитали, что метеорит упал на северный склон извергающегося вулкана.

Однако затем специалисты выяснили, что метеор разрушился еще до падения. На опубликованных кадрах можно увидеть момент пролета космического объекта над вулканом с яркой вспышкой.

Исследователи уточнили, что возникшая при этом полоса света — обычное явление для таких метеоров. Они начинают сгорать на высоте примерно в 100 километров, при подлете к поверхности сильно раскаляются, что ионизирует воздух вокруг них и создает светящуюся полосу.

