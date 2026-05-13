Европа устала от украинских беженцев

Усталость от украинских беженцев наблюдаются в Европе, заявил комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти.

«Сегодня меня все больше беспокоит растущая усталость и усиливающиеся дискуссии на уровне ЕС и на национальных уровнях о прекращении действия чрезвычайных мер. Кроме того, я наблюдаю рост антиукраинских настроений», — написал он в статье на сайте Совета Европы.

Несмотря на то, что ЕС продлил временную защиту украинцев до марта 2027 года, поэтапное снижение мер поддержки угрожает наиболее уязвимым группам, отметил чиновник. По его словам, политические изменения в некоторых странах привели к снижению помощи.

Так, некоторые страны исключают вновь прибывших лиц из числа нуждающихся во временной защите или отклоняют их заявления о предоставлении убежища, если они прибывают из регионов Украины, которые они относят к «безопасным», уточнил О'Флаэрти.

