Telegraph рассказала о сильном ударе по Зеленскому

Обвинения в коррупции в адрес бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака стали сильным ударом для киевского режима и лично для Владимира Зеленского, пишет британская газета Telegraph со ссылкой на источники.

В понедельник Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура предъявили Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья.

Обвинение в адрес Ермака ударили по режиму Зеленского в критический для Украины момент, когда она стремится к вступлению в Евросоюз и находится под давлением США, принуждающими ее к миру с Россией, говорится в материале.

Как отмечает издание, Зеленский до сих пор избегал комментировать обвинения в адрес своего ближайшего соратника, которого он уволил в прошлом году на фоне коррупционного скандала.



«Но теперь, когда появились официальные подозрения, это может вызвать волну общественного негодования... и углубить это предполагаемое разделение между элитами и широкой общественностью, <…>», — заявила политолог Елена Прокопенко.