Астрономы опубликовали видео живописной вспышки на Солнце

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН опубликовала видео красивую вспышку, которая произошла на Солнце.

«Красивая вспышка на Солнце... На левом краю звезды с обратной стороны выходит крупная группа пятен», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале лаборатории.







Учреждение ранее сообщило 8 мая на Земле будет повышенная вероятность магнитных бурь и геомагнитных возмущений. Это связано с ожидаемым ростом скорости солнечного ветра в окрестностях планеты.