Названа самая читаемая книга о Великой Отечественной войне

Цифровые продажи книг о Великой Отечественной войне с мая 2024 по май 2026 года увеличились на 70%, следует из статистики книжного сервиса «Литрес».

Самым популярным у россиян за этот период стал роман Владимира Богомолова «Момент истины (В августе сорок четвертого...)», посвященный работе контрразведчиков на освобожденных территориях Белоруссии.

Роман был переведен на десять языков и несколько раз экранизирован. Последняя киноверсия «Август» с Никитой Кологривым, Сергеем Безруковым и Павлом Табаковым вышла на экраны в 2025 году.

В пятерку самых популярных у россиян также вошли книги «Прокляты и убиты» Виктора Астафьева, «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова, «Воспоминания и размышления» Георгия Жукова и «В списках не значился» Бориса Васильева.

В топ-10 также попали «Противостояние» и «Семнадцать мгновений весны» Юлиана Семенова, «Живые и мертвые» Константина Симонова, «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана и «Блокадная книга» Даниила Гранина и Алеся Адамовича.