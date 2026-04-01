Стартовал 4 сезон сериала «Извне»

Четвертый сезон научно-фантастического хоррора «Извне» (18+) о месте, из которого невозможно уехать, стартовал с 19 апреля.

«В четвертом сезоне начинается новое путешествие. Вопрос в том, приведет ли оно наших героев домой или еще глубже затянет в этот непрекращающийся кошмар», ― анонсировал шоураннер «Извне» Джон Гриффин.

«Извне» (From) рассказывает о городке, из которого невозможно выбраться. По ночам выходят кровожадные существа, которые нападают на жителей. Последние уже три сезона пытаются разгадать тайну этого места.

К ролям вернутся Хэролд Перрино (Бойд), Каталина Сандино Морено (Табита), Дэвид Алпей (Джейд), Скотт Маккорд (Виктор) и другие.

Четвертый сезон состоит из десяти эпизодов. Серии выходят по воскресеньям в сервисе MGM+, последняя будет 21 июня.