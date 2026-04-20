Новые нормы, направленные на повышение безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ), с понедельника, 20 апреля начали действовать в России.

По закону, КИИ — это информационные системы, от работы которых зависят важнейшие сферы: здравоохранение, наука, регистрация прав на собственность, транспорт, связь, энергетика, банки, оборона, космос, промышленность.

«Сбои в работе информационных систем, автоматизированных систем управления и всех цифровых компонентов могут повлиять на жизненно важные отрасли, безопасность государства и его граждан. Важно предупредить их», — пояснил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин

Нормы включают ведение административной ответственности за нарушение правил эксплуатации объектов критической информационной инфраструктуры и доступа к ним.

В рамках УК РФ будут караться правонарушения, связанные с неправомерным доступом к охраняемой информации, а также нарушение правил эксплуатации средств КИИ, «если они повлекли уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование информации».



Эти меры — часть масштабной трансформации регулирования КИИ, которая также включает обязательный переход на российское программное обеспечение и ужесточение требований к технологическому суверенитету.