Путин подписал закон о штрафах за отсутствие ОСАГО

Водителей за езду без полиса ОСАГО будут штрафовать не чаще одного раза в сутки, соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Поправки внесены в статью 12.37 КоАП (несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств). Изменения вступят в силу 1 сентября 2026 года.

Согласно закону, если автомобиль без полиса ОСАГО зафиксирован несколько раз в течение 24 часов, штраф применяется только один раз — за первый случай, повторные взыскания в тот же день не назначаются.

Прежняя редакция КоАП позволяла многократное начисление штрафов, что создавало проблемы при автоматической фиксации нарушений камерами. Новая норма позволит штрафовать водителей не чаще одного раза в день, даже если нарушение фиксируют разные камеры.

