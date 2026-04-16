Определен лимит на внесение наличных через банкоматы

Минфин согласовал введение ограничений для физических лиц на внесение наличных через банкоматы, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Ограничения могут вступит в силу осенью 2026 года.

«Предлагается ограничение в 1 миллион рублей в каждом банке по отдельности. То есть не всего в совокупности. Не смогли построить систему, которая следила бы за всеми вместе, во всяком случае пока. Поэтому будет пока в каждом банке», — цитирует замминистра РБК.

На этапе обсуждения данной меры в правительстве предполагалось, что лимит в 1 миллион рублей на внесение наличных через банкоматы будет действовать на операции гражданина за месяц.

Сейчас законодательство не предусматривает ограничений на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. В конце января Минфином были предложены соответствующие поправки в закон «О банках и банковской деятельности»

Ограничительная мера была предложена в рамках плана по обелению экономики. Ведомство считает, что отсутствие лимитов на внесение наличных позволяет вводить в оборот деньги неизвестного происхождения.

Еще по теме
Банк России введет новые тарифы за операции через СБП
Центробанк выпустит серебряную монету в честь Ордена Славы
Нулевой НДС введут для столовых и кафе
Подсчитана стоимость «шашлычного набора»
смотреть все
Читайте также
Как глутамат натрия делает еду вкуснее
Почему у мужчин ресницы красивее
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Почему кошки всегда приземляются на лапы
Самое популярное
Налог на продажу жилья: как снизить или не платить
Систему распознавания ключевых слов нашли в мессенджере Max
Колибри разоблачили в шоу «Маска»
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
Мультимедиа
Обратная сторона Луны. ФОТО
Родоначальница кроссоверов «Нива». ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Три размера: чем отличаются хоккейные площадки
Самое обсуждаемое
34
Россия получила мощнейший козырь в битве нейросетей
31
Эрдоган пригрозил Израилю войной
30
Студент с мокасином напал на Ленина в Мавзолее
28
Трамп счел нелепым финансирование НАТО для защиты от России
26
Парламентские выборы пройдут в Венгрии 