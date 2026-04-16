Определен лимит на внесение наличных через банкоматы

Минфин согласовал введение ограничений для физических лиц на внесение наличных через банкоматы, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев. Ограничения могут вступит в силу осенью 2026 года.

«Предлагается ограничение в 1 миллион рублей в каждом банке по отдельности. То есть не всего в совокупности. Не смогли построить систему, которая следила бы за всеми вместе, во всяком случае пока. Поэтому будет пока в каждом банке», — цитирует замминистра РБК.

На этапе обсуждения данной меры в правительстве предполагалось, что лимит в 1 миллион рублей на внесение наличных через банкоматы будет действовать на операции гражданина за месяц.

Сейчас законодательство не предусматривает ограничений на пополнение счетов и вкладов наличными через банкоматы. В конце января Минфином были предложены соответствующие поправки в закон «О банках и банковской деятельности»

Ограничительная мера была предложена в рамках плана по обелению экономики. Ведомство считает, что отсутствие лимитов на внесение наличных позволяет вводить в оборот деньги неизвестного происхождения.